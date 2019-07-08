Son Dakika Haberleri: Pendik'te hamile kadına ve eşine trafikte dehşeti yaşatan magandalar adliyeye sevk edildi
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Pendik'te hamile kadına ve eşine trafikte dehşeti yaşatan magandalar adliyeye sevk edildi

36 dakika önce

Pendik'te hamile kadına ve eşine trafikte dehşeti yaşatan magandalar adliyeye sevk edildiİSTANBUL(İHA)- Pendik'te hamile kadına ve eşine trafikte dehşeti yaşatan Hasan Sel ile Hüseyin Sel, polis merkezinde verdikleri ifadenin ardından adliyeye sevk edildi.

Pendik'te hamile kadına ve eşine trafikte dehşeti yaşatan magandalar adliyeye sevk edildi
İSTANBUL(İHA)- Pendik'te hamile kadına ve eşine trafikte dehşeti yaşatan Hasan Sel ile Hüseyin Sel, polis merkezinde verdikleri ifadenin ardından adliyeye sevk edildi.
Pendik'te hamile kadına ve eşine trafikte dehşeti yaşatan magandalar adliyeye sevk edildi
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:54 Kaynak: İHA
Pendik, Polis, 3. Sayfa
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