Pendik'te hamile kadına ve eşine trafikte dehşeti yaşatan magandalar adliyeye sevk edildi
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Pendik'te hamile kadına ve eşine trafikte dehşeti yaşatan magandalar adliyeye sevk edildiİSTANBUL(İHA)- Pendik'te hamile kadına ve eşine trafikte dehşeti yaşatan Hasan Sel ile Hüseyin Sel, polis merkezinde verdikleri ifadenin ardından adliyeye sevk edildi.
Pendik
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:54 Kaynak: İHA
'te hamile kadına ve eşine trafikte dehşeti yaşatan magandalar adliyeye sevk edildi
İSTANBUL(İHA)- Pendik'te hamile kadına ve eşine trafikte dehşeti yaşatan Hasan Sel ile Hüseyin Sel, polis merkezinde verdikleri ifadenin ardından adliyeye sevk edildi.
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Hamile kadına ve eşine trafikte dehşeti yaşatan magandalar adliyeye sevk edildi
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