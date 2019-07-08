Pendik'te hamile kadının aracına saldıranlar tutuklandı
1 saat önce
Pendik'te, içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin hakimliğe sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Pendik
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:47
'te, içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayına ilişkin hakimliğe sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
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