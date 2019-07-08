Son Dakika Haberleri: Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıranlar adliyeye sevk edildi (1)
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Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıranlar adliyeye sevk edildi (1)

2 saat önce

Cengiz ÇOBAN- Ramazan EĞRİ - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA - PENDİK'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 kişi polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevkedildi.

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıranlar adliyeye sevk edildi (1), System.String[]

Cengiz ÇOBAN- Ramazan EĞRİ - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- DHA - PENDİK'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 kişi polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevkedildi.
Pendik'te trafikte yol verme tartışması nedeniyle Hasan Sel ve Hüseyin Sel adlı iki kişi, içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırmıştı. Saldırıya uğrayan çiftin şikayeti üzerine iki kişi ifade vermek üzere avukatlarıyla beraber Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine geldi. Yaklaşık 2 saat ifadeleri alınan şüpheliler, adliyeye sevkedildi.


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 11:59 Kaynak: DHA
Pendik, Polis, DHA, Güncel
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