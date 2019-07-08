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Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıranlar adliyeye sevkedildi (2)

1 saat önce

Cengiz ÇOBAN- Ramazan EĞRİ - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA - PENDİK'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 kişi, polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevkedildi.

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıranlar adliyeye sevkedildi (2), System.String[]

Cengiz ÇOBAN- Ramazan EĞRİ - İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- DHA - PENDİK'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 kişi, polis merkezindeki ifadelerinin ardından adliyeye sevkedildi.
Pendik'te trafikte yol verme tartışması nedeniyle Hasan Sel ve Hüseyin Sel adlı iki kişi, içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırmıştı. Saldırıya uğrayan çiftin şikayeti üzerine polis harekete geçti,

ÖNCE TRAFİK CEZASI 
Trafik polislerince sürücü Hüseyin Sel'e "Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin; trafik kazası, arıza halleri, acil yardım, kurtarma, kar mücadelesi, kaza incelemesi, genel güvenlik ve asayişin sağlanması gibi durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmaları" maddesine istinaden 1002 TL, "Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının altında sürmek, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak" gerekçesiyle 108 TL olmak üzere toplam 1110 TL para cezası kesildi. Hüseyin Sel'in ehliyetine "Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda sağlık şartları gereğince geçici olarak el konuldu.
Hüseyin Sel, ayrıca  Türk Ceza Kanununun 179/2 "Kara, Deniz Hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere ilgili Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezine teslim gönderildi.

ADLİYEYE SEVKEDİLDİLER
Hüseyin Sel ve görüntülerde araca saldırdığı görülen Hasan Sel, sabah saatlerinde Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi'ne geldi. İkilinin ifadesi yaklaşık 2 saat sürdü. Şüpheliler ifadelerin ardından şüpheliler adliyeye sevkedildi


Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:36 Kaynak: DHA
Pendik, Polis, DHA, Güncel
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