Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran kişi karakola geldi- 2
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Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR- İstanbul DHA - PENDİK'te trafik tartışmasında hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran kişi, ifade vermek için polis merkesine geldi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:15 Kaynak: DHA
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR- İstanbul DHA - PENDİK'te trafik tartışmasında hamile kadının içinde bulunduğu araca saldıran kişi, ifade vermek için polis merkesine geldi.
Pendik'te trafikte yol verme tartışması nedeniyle Hasan Sel ve Hüseyin Sel adlı iki kişi, içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırmıştı. Saldırıya uğrayan çiftin şikayeti üzerine Hasan Sel, ifade vermek üzere avukatıyla beraber Pendik Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi Amirliğine geldi.
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