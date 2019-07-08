Son Dakika Haberleri: Pendik'te hamile kadının da içerisinde bulunduğu araca saldıran şahıs polis merkezine geldi
Son Dakika Güncel Haber

Pendik'te hamile kadının da içerisinde bulunduğu araca saldıran şahıs polis merkezine geldi

1 saat önce

Pendik D-100 Karayolu'nda, içinde hamile kadının da bulunduğu trafikte tartıştığı araç sürücünün yolunun kesilerek arabaya zarar verilmesine ilişkin bir şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine geldi.

Pendik D-100 Karayolu'nda, içinde hamile kadının da bulunduğu trafikte tartıştığı araç sürücünün yolunun kesilerek arabaya zarar verilmesine ilişkin bir şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine geldi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan çiftinin Pendik D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken yol verme meselesinden dolayı araçlarının önünün kesilerek zarar verilmesiyle ilgili iki şüpheli hakkında çıkan haberler ve şikayet üzerine "mala zarar vermek" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında şüpheli H.S, ifadesi alınmak üzere Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Adil Gözalıcı Polis Merkezi'ne geldi. Şüpheli H.S.'nin işlemleri sürüyor.
Önceki gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Pendik D-100 Karayolu'nda ilerleyen 07 BSS 76 plakalı otomobil, Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan çiftinin içerisinde bulunduğu aracın önüne geçmek istedi. Yol vermeyen Bahçıvan çiftinin aracının önünü keserek kapısını açmaya çalışan şüpheliler, otomobilin aynasını kırarak, daha sonra da üzerine çıkıp zarar verdi.
Olayın ardından Bahçıvan çifti emniyete giderek şikayetçi olurken, olay anına ilişkin görüntüler de kamuoyuna yansıdı.
Aracın plakasından zanlıya ulaşmasının ardından, an polis, . Zanlı, şehir dışında olduklarını ve daha sonra emniyete gelerek ifade vereceklerini bildirdi.
Pendik'te hamile kadının da içerisinde bulunduğu araca saldıran şahıs polis merkezine geldi
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:25 Kaynak: AA
Cumhuriyet Başsavcılığı, D-100 Karayolu, Pendik, Polis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hamile kadına ve eşine trafikte dehşet yaşatan şahıs, ifade vermek için polis amirliğine geldi ODTÜ'de öğrencilerin "yurt" protestolarına polis ekipleri müdahale etti! Ağaç kesimi başladı Hamile kadına ve eşine trafikte dehşeti yaşatan magandalar adliyeye sevk edildi Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'dan KADEM çıkışı: Soros projeleri iftirası vebaldir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 12:25:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pendik'te hamile kadının da içerisinde bulunduğu araca saldıran şahıs polis merkezine geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]