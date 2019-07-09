- Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan...
1 saat önce
- Pendik'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden Hasan Sel ve Hüseyin Sel, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:54 Kaynak: İHA
- Pendik
'te hamile kadının içinde bulunduğu araca saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden Hasan Sel ve Hüseyin Sel, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Pendik magandasının elini sıkan polis amiri görevden alındı
Trafikte hamile kadının aracına saldıran, maganda kardeşler tutuklandı
Pendik'te hamile kadının olduğu araca saldıran Hasan Sel kimdir?
Yargıtay'ın bozduğu "Eyvah babam geldi" davası yeniden görüldü