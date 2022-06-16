Pendik'te hamile kadının olduğu arabaya saldırmışlardı! Baklavacı kardeşler için 24'er yıl hapis cezası isteniyor

Pendik'te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek aracın dikiz aynasını kırıp kaputu tekmelediği gerekçesiyle 5'şer yıl hapse çarptırılan baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in İstinaf Mahkemesince kararın bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi. Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"ABİMİ UYARDIM, ENGELLEMEYE ÇALIŞTIM"

Duruşmada savunma yapan sanık Hüseyin Sel, "Benim arabamdan inmemin asıl sebebi, müştekilerin aracıma çarpmış olmalarından kaynaklanmaktadır. Kimsenin arabasının önünü kesmeye yönelik bir davranışım bulunmamaktadır. Her insan gibi ben de arabama kast ya da taksirle dahi olsa arkadan çarpıldığında inip, çarpan şahısla konuşmak istedim. Müştekilere yönelik herhangi bir haksız eylemim bulunmamaktadır. Abime yönelik ise engelleyici ve önleyici davranışlarda bulundum. Sözlerimle, abimin davranışlarını önlemeye çalıştım. Abimi uyararak davranışlarını engellemeye çalıştığım ortada olmasına rağmen 'hürriyeti tahdit' ile nasıl suçlandığımı dahi anlamamaktayım" dedi. Sanık Hasan Sel ise daha önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyledi. Bunun üzerine söz alan müşteki avukatı, şikayetçi olduklarını söyleyerek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

24 YIL HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, aracı kullanan sanıklardan Hüseyin Sel'in müştekilerin aracına doğru hamle yaptığı, boş olan yolda herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için uzaklaşmadıkları anlatıldı. Sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5'er yıldan 24 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanık Hasan Sel hakkında "kara ulaşım araçlarını alıkoyma" suçundan hapis cezası verildiğini ve bu hükmün kesinleştiğini kaydeden savcı, Hüseyin Sel hakkında ise bu suçtan düşme kararı verilmesini talep etti. Sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması istendi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için taraflara süre verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Pendik'te 7 aylık hamile kadının içinde bulunduğu aracın önünü keserek aracın dikiz aynasını kırıp kaputu tekmeleyen baklavacı kardeşler Hasan Sel ve Hüseyin Sel'in 3 ayrı suçtan 20'şer yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava 18 Haziran 2020 tarihinde karara bağlanmıştı. Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel'i "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından toplamda 5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Dosya İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 25. Ceza Dairesi, Hüseyin Sel'in ağabeyi Hasan Sel'i sözlü olarak uyardığını ve eylemlerini kesmesi yönünde engellemeye çalıştığını belirterek, cezaların şahsileştirilerek hüküm kurulmadığını kaydetti. "Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması" suçunun oluşmadığı halde bu suçtan mahkumiyet verildiği vurgulayan daire, sanıkların mağdurların şahsına bir zarar vermeden olay yerinden ayrıldıklarını aktardı. Yerel mahkemenin sanıklar hakkında verdiği hapis cezasını bozarak, dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.