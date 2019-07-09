Son Dakika Haberleri: Pendik'te hamile kadının yaşadığı dehşet kameralara yansıdı
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Pendik'te hamile kadının yaşadığı dehşet kameralara yansıdı

48 dakika önce

5 Karayolu Pendik mevkisinde iki trafik magandasının 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile gerçekleştirdiği saldırı anlarına ait yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Pendik, Güncel
E-5 Karayolu Pendik mevkisinde iki trafik magandasının 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu otomobile gerçekleştirdiği saldırı anlarına ait yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. E-5 Karayolu Pendik mevkisinde Hasan S. ve Hüseyin S., 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve eşi Yunus Emre Bahçıvan ile trafikte yol verme yüzünden tartışmıştı. Olayın ardından iki trafik magandası, kadın ve eşinin olduğu otomobilin önünü keserek aracın camını kırmış, tekmelemiş ve aracın üstüne çıkarak zarar vermişti. Olayın medyaya düşmesinin ardından harekete geçen polis merkezine gelen iki zanlı, adli işlemlerinin yapılmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldıkları mahkemece dün tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konulmuştu. O olayla ilgili yeni güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, iki araç duruyor, ardından da iki trafik magandası otomobilden indikten sonra Bahçıvan çiftinin araçlarına zarar veriyor.
(İHA)
Pendik'te hamile kadının yaşadığı dehşet kameralara yansıdı
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:20 Kaynak: İHA
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