Hasta yakını, otopark tartışması yaşadığı sağlık çalışanını tekme tokat dövdü - Son Dakika
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Hasta yakını, otopark tartışması yaşadığı sağlık çalışanını tekme tokat dövdü

28.11.2022 14:51

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Ünal Atmaca, park tartışması yaşadığı hasta yakınının saldırısına uğradı. Görevli ellerinden ve yüzünden yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına anbean kaydedildi.

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 25 Kasım Cuma günü saat 08.45 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre; hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Ünal Atmaca, hasta yakını Muhterem K.'ya aracını ambulans alanına koyduğu için uyarıda bulundu. Uyarıları dikkate almayan hasta yakını Muhterem K., görevli Atmaca'yla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Muhterem K. güvenlik görevlisi Ünal Atmaca'ya saldırdı. Muhterem K. ve Ünal Atmaca yere düşerken diğer güvenlik görevlileri olaya dahil oldu.

YÜZÜNDE VE ELLERİNDE DARP İZLERİ TESPİT EDİLDİ

Hastane polisinin olay yerine ekip çağırması üzerine hasta yakını Muhterem K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Yüzünde ve ellerinde darp izi bulunan güvenlik Ünal Atmaca ise hastanede tedavi altına alındı.

Tek suçu otoparkı göstermek! Uyarıya sinirlenen hasta yakını güvenlik görevlisine saldırdı

"UYARDIĞIM İÇİN DİREKT SALDIRDI"

Hasta yakını tarafından darp edilen Ünal Atmaca, " Görev yaptığımız sırada ambulans bölgesine bir araç park edildi. Bende uyararak araç sürücüsünü otopark tarafına yönlendirdim. Uyarılarım üzerine benim yanıma gelerek bana saldırıp darp etti. İş görmez hale gelerek rapor aldım. Karşılık vermedim. Direkt saldırdı. Şikayetçi oldum. Yüzüm ve ellerim yaralandı" dedi.

Tek suçu otoparkı göstermek! Uyarıya sinirlenen hasta yakını güvenlik görevlisine saldırdı

"HASTANE ÖNÜNDE BASIN AÇIKLAMASI"

Öte yandan yaşanan olaydan sonra Öz Sağlık İş Sendikası üyeleri ile hastanede çalışan güvenlik görevlileri hastane önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada Öz Sağlık İş Sendikası İstanbul 3 Nolu Şube Başkanı Ergin Balekoğlu, " Sağlık ortamının geldiği bu nokta bizleri derinden üzmektedir. Sağlık çalışanları yoğun iş yükü altında çalışırken hastaların yanında çalışanların güvenliğini koruyacak sağlık politikaları istiyoruz. Şiddet uygulamayı hak aramaktan zanneden hasta ve hasta yakınlarını kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Tek suçu otoparkı göstermek! Uyarıya sinirlenen hasta yakını güvenlik görevlisine saldırdı
Kaynak: DHA
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Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Marmara Üniversitesi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hasta yakını, otopark tartışması yaşadığı sağlık çalışanını tekme tokat dövdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hasta yakını, otopark tartışması yaşadığı sağlık çalışanını tekme tokat dövdü - Son Dakika
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