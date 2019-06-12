Pendik'te hastanenin bodrumunu su bastı
44 dakika önce
Pendik Devlet Hastanesi'nin bodrum katında yoğun yağış nedeniyle su baskını meydana geldi.
Pendik Devlet Hastanesi
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:31 Kaynak: İHA
'nin bodrum katında yoğun yağış nedeniyle su baskını
meydana geldi. Bodrum
katındaki su itfaiyenin çalışması sonucu tahliye edildi.
Pendik Devlet Hastanesi'nin İstasyon Polikliniği bodrum katını, kuvvetli yağış nedeniyle su bastı. Su baskınının meydana geldiği bodrumda malzemeler su içinde kaldı. Olay yerine ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye
, hastanenin bodrum katında su tahliyesi çalışmaları yaparak suyu tahliye etti. - İSTANBUL
Akılalmaz olay! Sınava giren torununa aldığı su şişesinden alkol çıktı
Kilo aldığı konuşulan Aleyna Tilki'nin paylaşımındaki hileyi takipçisi ortaya çıkardı
Kilo aldığı konuşulan Aleyna Tilki'nin paylaşımındaki hileyi takipçisi ortaya çıkardı
Beşiktaş'ın istediği Peniel Mlapa için VVV-Venlo'dan resmi açıklama geldi!