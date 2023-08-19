Pendik'te Hastanenin Çatısına Çıkan Şahıs İntihara Kalkıştı - Son Dakika

Pendik'te Hastanenin Çatısına Çıkan Şahıs İntihara Kalkıştı

Pendik\'te Hastanenin Çatısına Çıkan Şahıs İntihara Kalkıştı
Son Güncelleme: 19.08.2023 13:09

Pendik'te bir şahıs, otomobilinin anahtarını kaybettiğini belirterek hastanenin çatısına çıktı ve intihara kalkıştı. Polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından ikna edilmeye çalışılan şahıs, taş ve cam parçaları fırlatarak direniş gösterdi. Ancak polis ekipleri kaybolan anahtarı bulunca şahıs çatıdan indirildi. Olay nedeniyle hastane bir süre hizmet veremedi.

Pendik'te hastanenin çatısına çıkan bir şahıs, otomobilinin anahtarını kaybettiğini belirterek intihara kalkıştı. Kendisini ikna etmeye çalışan polis ekibi ve vatandaşlara taş ve cam parçaları fırlatan şahıs, polis ekiplerinin kaybolan anahtarı bulmasıyla çatıdan aşağıya indi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Servisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim T. isimli şahıs, otomobilinin anahtarını kaybettiğini belirterek hastanenin çatısına çıktı. İhbar üzerine polis ekiplerinin geldiğini gören şahıs, eline aldığı kaldırım taşı ve cam parçalarını vatandaşlar ve polislerin üzerine fırlatmaya başladı. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek, güvenlik önlemi aldı. Uzun süren ikna çalışmalarına rağmen şahıs aşağı indirilemedi. Durumu haber alan şahsın yakınları olay yerine geldi. Polis ekiplerinin anahtarı bulmasıyla ikna edilerek aşağıya indirilen İbrahim T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Hastane hizmete ara verdi

Yaşanan olay esnasında hastaneye gelen vatandaşlar bir süre içeriye giriş yapamadı. Şahsın aşağı indirilmesiyle birlikte hastane personeli, yaklaşık 1 saat aranın ardından yeniden hizmete devam etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Marmara Üniversitesi, Pendik, 3. Sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te Hastanenin Çatısına Çıkan Şahıs İntihara Kalkıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te Hastanenin Çatısına Çıkan Şahıs İntihara Kalkıştı - Son Dakika
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