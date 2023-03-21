PENDİK'TE HASTANENİN GÜVENLİK GÖREVLİSİNE "KIRMIZI ALAN" SALDIRISI - Son Dakika
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PENDİK'TE HASTANENİN GÜVENLİK GÖREVLİSİNE "KIRMIZI ALAN" SALDIRISI

22.03.2023 07:33

PENDİK'te Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 kişi, acil bölüm kırmızı alanda tedavi altında bulunan akrabalarını görmelerine izin vermeyen güvenlik görevlisi Nedim Alyörük'ü (28) darbetti.

PENDİK'te Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 kişi, acil bölüm kırmızı alanda tedavi altında bulunan akrabalarını görmelerine izin vermeyen güvenlik görevlisi Nedim Alyörük'ü (28) darbetti. O anlar güvenlik kameralarına yansırken şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.
Olay, 16 Mart'ta saat 13.40'ta Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Ercan Babacan (54) ve Muhammed Gökçe (32) hastanenin acil bölümündeki kırmızı alanda tedavi gören yakınlarının yanına gitmek istedi. Ancak o sırada acildeki güvenlik görevlisi Nedim Alyörük buna izin vermedi. Kırmızı alana giremeyen Babacan ve Gökçe kendilerine izin vermeyen Alyörük ile tartıştı. 2 kişi zorla kırmızı alana girmek isteyince de Alyörük kollarından tutarak uzaklaştırmaya çalıştı.
Bu sırada taraflar arasında arbede yaşandı. Babacan ve Gökçe Alyörük'ü darbetmeye başladı. Yaşanan arbedeyi gören kadın bir güvenlik görevlisi olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Arbede sonrasında güvenlik görevlileri 'Beyaz Kod' vererek polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Ercan Babacan ve Muhammed Gökçe'yi gözaltına aldı.
Şüpheliler polise verdikleri ifadede güvenlik görevlisini darbettiklerini kabul etti. Şüphelilerden Muhammed Gökçe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gökçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan olay anı ise hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde taraflar arasında arbede çıktığı, kadın bir güvenlikçinin araya girerek olayı önlemeye çalıştığı anlar yer alıyor.

Kaynak: DHA
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Marmara Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PENDİK'TE HASTANENİN GÜVENLİK GÖREVLİSİNE 'KIRMIZI ALAN' SALDIRISI - Son Dakika


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