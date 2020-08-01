Pendik'te hediye et kampanyası - Son Dakika

Pendik'te hediye et kampanyası

-2500 ihtiyaç sahibi aileye hediye et

-İhtiyaç sahiplerine 10 ton et dağıtıldı

İSTANBUL - Pendik Belediyesi, sosyal dayanışma ve yardımlaşmaya örnek olacak "Bu Bayram Hediye Et" Kampanyası başlattı. Pendik Gönüllüsü Hareketi Sosyal Sorumluluk Projeleri kapsamında başlatılan kampanyada hayırseverlerin bağışladığı 10 ton kurban eti, ihtiyaç sahibi 2500 aileye teslim edilmeye başladı.

Kurban Bayramında sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı arttırmak isteyen Pendik Belediyesi hediye et kampanyası başlattı. Kesilip hazırlanmış kurban etleri, bayramın 2. ve 3. günü hayırseverlerin evinden alınıp Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sosyal incelemesi yapılan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya başladı. Bağış alınan etler, ekipler tarafından bekletilmeden veri tabanında kayıtlı en yakın adrese teslim ediliyor.

Etler, ihtiyaç sahibine ulaştığında bağışçı kısa mesaj yoluyla bilgilendiriliyor.

Pendik Belediyesi tarafından başlatılan Pendik Gönüllüsü Hareketi, sosyal destek ve yardım faaliyetlerine vatandaşlar da katılım sağladı. İhtiyaç sahibi 2500 aileye 10 ton etin dağıtımı başladı.