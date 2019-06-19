Pendik'te helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
9 dakika önce
Pendik'te özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Pendik
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:05 Kaynak: İHA
'te özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Hareketli anların yaşandığı operasyonda kahvehanelerde ve araçlarda uyuşturucu madde aranırken polis tarafından üst araması ve kimlik kontrolü yapıldı.
Pendik'te bugün İlçe Emniyet Müdürlüğü
, Narkotik
Şube Müdürlüğü ve Özel Harekattan oluşan 100 kişilik polis ekibinin katılımı ile uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Havadan helikopter ile destek verilen operasyonda aynı zamanda narkotik arama köpeği de kullanıldı. Düzenlenen operasyonda ilçede bulunan bazı kahvehanelere girilerek kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı. Narkotik köpeği ile girilen mekanlarda arama yapıldı. Bölgedeki yol kontrollerinde bazı araçlar polis ekiplerince durdurularak uyuşturucu madde arandı. Daha sonra metruk bir gecekonduya giren polis ekipleri burada çeşitli aramalarda bulundu.
(İHA)
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