Son Dakika Haberleri: Pendik'te Hırsızlara Turşu Bidonlu Müdahale Kamerada

Pendik'te Hırsızlara Turşu Bidonlu Müdahale Kamerada

1 saat önce

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL DHAPendik'te sabaha karşı bir işyerinden malzeme çalan şüphelileri fark eden karşı binadan bir kişi balkonda bulunan turşu bidonlarını şüphelilerin üzerine attı.

Pendik'te Hırsızlara Turşu Bidonlu Müdahale Kamerada, System.String[]
Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL DHA

Pendik'te sabaha karşı bir işyerinden malzeme çalan şüphelileri fark eden karşı binadan bir kişi balkonda bulunan turşu bidonlarını şüphelilerin üzerine attı. Karşı komşuya yakalanan şüpheliler hızla uzaklaşırken o anlar işyerinin kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz salı sabahı Çınardere Mahallesinde yaşandı. Sabah saatlerinde hırdavat dükkanına beyaz araçla gelen 3 kişi dükkanın kepengini kırarak içeriye girdi. İçeride bulunan malzemeleri araca yükleyen şüphelileri karşı binada oturan bir kişi fark etti. Balkona çıkan kişi eline geçirdiği turşu bidonunu şüphelilerin üzerine fırlattı. Karşı komşuyu fark eden şüpheliler buradan uzaklaştı.

Öte yandan olay dükkanın kameralarına yansıdı. Görüntülerde araçla gelen şüpheliler dükkanın kepengini kırarak içeriye giriyor. Şüpheliler içeride bulunan malzemeleri araca yüklerken, karşı binadan turşu bidonu atılıyor. Şüpheliler daha sonra buradan uzaklaşıyor.

 Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

-Şüphelilerin dükkan önüne gelmesi

-Kepengi kırmaları

-İçeriden malzemeleri almaları

-Araca yüklemeleri

-Karşı binadan atılan bidon

-Şüphelilerin araçla uzaklaşmaları

(AKTÜEL)

-Dükkandan görüntü

-Sokaktan detay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:14 Kaynak: DHA

DHA, Pendik, Güncel
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