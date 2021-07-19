PENDİK'TE HIRSIZLIK YAPAN KADINLAR YAKALANDI - Son Dakika

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PENDİK'te evin bahçesinden hurda 2 kadın gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanırken, evin bahçesine gelme anları kameralara yansıdı.

Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan evin bahçesine geçen cumartesi saat 10.00 sıralarında gelen 2 kadın hurda malzemesi çaldı. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti. H.S. ve D.S., gözaltına alındı. Şüphelilerin farklı tarihlerde iki farklı adresten kaynak makinası, hilti, spiral motoru, iki matkap, takım çantası, el arabası, kablo, çekyat ve çeşitli el aletleri çaldıkları belirlendi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, hırsızlık için bahçeye geldikleri anlar kameralara yansıdı.