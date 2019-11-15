Son Dakika Haberleri: Pendik'te husumetli olduğu iddia edilen şahıs ile taksici arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı
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Pendik'te husumetli olduğu iddia edilen şahıs ile taksici arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

6 saat önce

Pendik'te husumetli olduğu iddia edilen şahıs ile taksici arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı Tartıştığı taksi sürücüsünü silahla vurduİSTANBUL - Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir şahıs ile taksici arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Pendik'te husumetli olduğu iddia edilen şahıs ile taksici arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Tartıştığı taksi sürücüsünü silahla vurdu

İSTANBUL - Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bir şahıs ile taksici arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Taksiciyi silahla bacağından vurarak yaralayan şahıs, yanındaki kadın şahısla beraber kaçtı. Yaralanan taksi sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Olay, Pendik'te Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde saat 13.00 sıralarında yaşandı. Aralarında önceden husumet bulunduğu iddia edilen şahıs ile taksi sürücüsü A.K. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle şahıs silahını çıkarıp taksi sürücüsüne ateş açtı. Taksi sürücüsü bacağından yaralanırken, şahıs ile beraberindeki kadın olay yerinden hızla kaçtı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Taksi sürücüsünün hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Öte yandan şahsın taksi sürücüsünü vurduktan sonra kaçışı bir vatandaş tarafından fotoğraflandı.

Pendik'te husumetli olduğu iddia edilen şahıs ile taksici arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Marmara Üniversitesi, Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:26 Kaynak: İHA
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