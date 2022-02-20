Üye Girişi
Pendik'te Off- Road aracı devrildi... Araç içindeki çocukların kurtarılma anı kamerada - Son Dakika

Pendik'te Off- Road aracı devrildi... Araç içindeki çocukların kurtarılma anı kamerada

20.02.2022 09:16

Pendik'te Off- Road aracı devrildi.

Pendik'te Off- Road aracı devrildi... Araç içindeki çocukların kurtarılma anı kamerada

İSTANBUL - Pendik Kurnaköy'de çamurlu arazide ilerleyen Off-Road aracı bir anda devrildi. Aracın içinde bulunan 2'si çocuk 5 kişi yara almadan kurtuldu. Çocukların araçtan çıkarılma anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, Pendik Kurnaköy'de dün meydana geldi. İddiaya göre, çamurlu yolda ilerleyen Off- Road aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda bir anda devrildi. Aracın içinde bulunan 2'si çocuk 4 kişi ile kasadaki 1 kişi kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Çevredekilerin yardımı ile araçtan önce çocuklar çıkarıldı. Aracın hızlı olmaması sebebiyle kaza hafif atlatılırken, kaza anı arkadaki araçta bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, aracın devrilmesi ve araçtaki çocukların vatandaşların yardımıyla çıkarılması yer alıyor.

Pendik'te Off- Road aracı devrildi... Araç içindeki çocukların kurtarılma anı kamerada
Pendik'te Off- Road aracı devrildi... Araç içindeki çocukların kurtarılma anı kamerada
Pendik'te Off- Road aracı devrildi... Araç içindeki çocukların kurtarılma anı kamerada
Pendik'te Off- Road aracı devrildi... Araç içindeki çocukların kurtarılma anı kamerada
Pendik'te Off- Road aracı devrildi... Araç içindeki çocukların kurtarılma anı kamerada
Pendik'te Off- Road aracı devrildi... Araç içindeki çocukların kurtarılma anı kamerada
Pendik'te Off- Road aracı devrildi... Araç içindeki çocukların kurtarılma anı kamerada

YORUMLAR
500
Sarıyer'de lüks otomobilin takla attığı kaza kamerada Sarıyer'de lüks otomobilin takla attığı kaza kamerada Evlat acısını çocukluk hayaliyle bastırdı Evlat acısını çocukluk hayaliyle bastırdı AK Parti'li Özhaseki, KANKA Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi'ni ziyaret etti AK Parti'li Özhaseki, KANKA Çocuk Kemik İliği Nakli Merkezi'ni ziyaret etti

Pendik, Çocuk, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te Off- Road aracı devrildi... Araç içindeki çocukların kurtarılma anı kamerada - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:23 ABD, PKK'ya yeni zırhlı araçlar gönderdi
09:13 Sigortadan para alabilmek için hamile eşini öldürmüştü!
01:01 Mustafa Sandal ve 19 yaş küçük sevgilisi Melis Sütşurup nişanlandı
00:48 Rusya-Ukrayna krizi hakkında konuşan İmamoğlu: İstanbul barışın konuşulabileceği en doğru şehirdir
00:16 Herkes Galatasaray'ın eski hocası Igor Tudor'ın taktiğini konuşuyor! Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı
00:11 5 gündür aranıyordu! Dizi oyuncusu Lindsey Erin Pearlman ölü bulundu
00:06 Fahiş fiyatlar hakkında konuşan Numan Kurtulmuş: Vatandaşlarımızın enflasyon karşısında ezdirilmemesi için adımlar atılacaktır
23:58 Son anket sonuçları paylaşıldı! Cumhur İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 38,7 oldu
23:31 "Yavaş yavaş alışıyorum" diyen Beşiktaşlı futbolcuya taraftarlar sert çıktı: Acele etme sözleşmenin bitmesine daha var
23:27 CHP Milletvekili Baha Ünlü'den tepki çeken hareket! Engelli vatandaşa: Ya şunu alın buradan ya
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 09:41:28. #1.11#
SON DAKİKA: Pendik'te Off- Road aracı devrildi... Araç içindeki çocukların kurtarılma anı kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement