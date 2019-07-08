Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk...
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Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Hasan Sel ve Hüseyin Sel, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Pendik
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:46 Kaynak: İHA
'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Hasan Sel ve Hüseyin Sel, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
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