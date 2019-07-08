Son Dakika Haberleri: Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk...
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Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk...

1 saat önce

Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Hasan Sel ve Hüseyin Sel, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk..., System.String[]
Pendik'te içinde hamile kadının bulunduğu araca saldıran ve tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Hasan Sel ve Hüseyin Sel, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 06:46 Kaynak: İHA
Pendik, 3. Sayfa
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