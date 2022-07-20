PENDİK'TE İÇİNDE YOLCULARIN OLDUĞU MİNİBÜSÜN ÜSTÜNE AĞAÇ BÖYLE DEVRİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

PENDİK'TE İÇİNDE YOLCULARIN OLDUĞU MİNİBÜSÜN ÜSTÜNE AĞAÇ BÖYLE DEVRİLDİ

20.07.2022 21:11

PENDİK'te içerisinde yolcu bulunan minibüsün üzerine ağaç devrildi.

PENDİK'te içerisinde yolcu bulunan minibüsün üzerine ağaç devrildi. Olayda ölen ya da olmazken, minibüste hasar meydana geldi. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeni Mahalle, Begonya Sokak'ta saat 14.00 sıralarında duraktan yolcu alarak yola çıkan Cemal Bektaş yönetimindeki 34 M 0877 plakalı yolcu minibüsünün üzerine, bina bahçesinde bulunan ağaç devrildi. Yolcular ve minibüs şoförü panikle dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kırılarak devrilen ağacı motorlu testere ile kesip minibüsün üzerinden aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, minibüste hasar meydana geldi. Tedbir amaçlı sokak trafiğe kapandı. Ağacın yoldan kaldırılmasının ardından sokak tekrar trafiğe açıldı. Ağacın minibüsün üzerine devrildiği anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

"NEYE UĞRADIĞIMIZI ŞAŞIRDIK"

Minibüs şoförü Cemal Bektaş, "Duraktan çıkış yapıp yolcularla birlikte seyir halinde geliyordum. Bir anda ağaç üzerimize devrildi. Biz de neye uğradığımızı şaşırdık. Yolcular da panik oldu. Yaralı yok. Tam üzerimize düştü. Hasar ağaç kalktıktan sonra göreceğiz." dedi.

YORUMLAR
500
Silivri'de saman yüklü kamyon alev alev yandı Silivri'de saman yüklü kamyon alev alev yandı Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı Sakarya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PENDİK'TE İÇİNDE YOLCULARIN OLDUĞU MİNİBÜSÜN ÜSTÜNE AĞAÇ BÖYLE DEVRİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:07 Gelecek Partisi'nde deprem! Parti kurucularından Ömer Faruk Başaran görevinden istifa etti
20:59 Emekli kadından CHP'li heyete tepki gösterdi: Hiçbir şey pahalı değil, zamları zenginler yapıyor
20:56 Galatasaray, transferde gaza bastı! Leo Dubois ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirildi
20:44 Sassuolo, Kaan Ayhan ile ilgili spekülasyonlara nokta koydu: Kaan'ı takımda tutmak istiyoruz
20:40 Şartlarının iyileştirilmesini isteyen sağlık çalışanları 100 bin imza topladı! Cuma günü Sağlık Bakanlığı'na sunacaklar
20:34 62 yıllık evli çift 2 saat arayla hayata gözlerini yumdu
19:47 Jorge Jesus'tan Dinamo Kiev karşısında sürpriz hamleler! İşte kritik karşılaşmanın ilk 11'leri...
19:45 Arjantin'de futbol maçında yaşananlar izleyenleri şoke etti! Futbolcunun yüzüne çiğ balık fırlatıldı
19:41 Türkiye'de koronavirüs vakalarının tırmanışa geçmesinin ardından ilk tedbir Eskişehir'den geldi! İşte alınan kararlar...
19:10 Galatasaray beklenen transferi resmen açıkladı: İsviçreli golcü Haris Seferovic Galatasaray'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 21:41:12. #1.13#
SON DAKİKA: PENDİK'TE İÇİNDE YOLCULARIN OLDUĞU MİNİBÜSÜN ÜSTÜNE AĞAÇ BÖYLE DEVRİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement