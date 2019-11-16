Son Dakika Haberleri: Pendik'te iddiaya göre bir markete gelen kişi silahla ateş açtı.
Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te iddiaya göre bir markete gelen kişi silahla ateş açtı. - Son Dakika

Pendik'te iddiaya göre bir markete gelen kişi silahla ateş açtı.

6 saat önce

Pendik'te iddiaya göre bir markete gelen kişi silahla ateş açtı.

Pendik'te iddiaya göre bir markete gelen kişi silahla ateş açtı., System.String[]

Pendik'te iddiaya göre bir markete gelen kişi silahla ateş açtı. Olayda yaralıların olduğu öğrenilirken, polis olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:54 Kaynak: İHA
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