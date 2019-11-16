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Pendik'te iddiaya göre bir markete gelen kişi silahla ateş açtı.
6 saat önce
Pendik'te iddiaya göre bir markete gelen kişi silahla ateş açtı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 10:54 Kaynak: İHA
Pendik'te iddiaya göre bir markete gelen kişi silahla ateş açtı. Olayda yaralıların olduğu öğrenilirken, polis olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL
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