PENDİK'TE ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA - Son Dakika
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PENDİK'TE ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

04.08.2022 09:27
PENDİK'TE ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA

PENDİK'te, İETT otobüsü şoförünün yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için ani fren yaparak durmasıyla kaza meydana geldi .

PENDİK'te, İETT otobüsü şoförünün yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için ani fren yaparak durmasıyla kaza meydana geldi . Yaya yaralanmazken araçlarda hasar meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Pendik Aydınlı Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyreden İETT otobüsü şoförü, elindeki pazar arabasıyla yolun karşısına geçmek isteyen yayayı görünce ani fren yapıp aracını durdurdu. Aynı yönde ilerleyen taksi de duramayarak İETT otobüsüne arkadan çaptı. Daha sonra başka bir İETT otobüsünün taksiye çarpmasıyla araçta hasar meydana geldi. Kazayı yara almadan atlatan yaya ise bir süre sonra gözden kayboldu.

KAZA KAMERADA

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmamak için şoförünün fren yaptığı İETT otobüsünün durduğu, arkadan gelen taksinin otobüse çarptığı ve çift katlı otobüsün taksiye çarptığı görülüyor.

Görüntü dökümü -------------Yayanın yolun karşısına geçmeye çalışması -Otobüsün ani fren yapması -Taksinin otobüse çarpması -Taksiye başka bir otobüsün çarpması

-Kaza sonrası fotoğraf


YORUMLAR
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Pendik'te İETT otobüsünün yolcu minibüsüne çarpma anı araç kamerasına yansıdı Pendik'te İETT otobüsünün yolcu minibüsüne çarpma anı araç kamerasına yansıdı Pendik'te İETT otobüsünün yolcu minibüsüne çarpma anı araç kamerasına yansıdı Pendik'te İETT otobüsünün yolcu minibüsüne çarpma anı araç kamerasına yansıdı
Kaynak: DHA

Pendik, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PENDİK'TE ZİNCİRLEME KAZA KAMERADA - Son Dakika

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