İETT otobüsü, minibüse çarptı! Dehşeti yaşayan yolcular yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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İETT otobüsü, minibüse çarptı! Dehşeti yaşayan yolcular yara almadan kurtuldu

03.08.2022 16:29

İstanbul Pendik'te İETT otobüsü, yolcu indirmek için duran minibüse çarptı. Minibüsteki bir yolcu tutunduğu direkle beraber düşerken, kazadan saliseler önce minibüsten inen yolcu ise yara almadan kurtuldu.

Pendik'te Çamlık Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi üzerinde içi yolcu dolu hatlı minibüs yolcu indirmek için durdu. O sırada arkadan gelen İETT otobüsü duramayarak önündeki minibüse çarptı.

TUTUNDUĞU DİREKLE BERABER YERE SAVRULDU

Minibüste direğe tutunan bir yolcu, tutunduğu direk ile beraber koltuklara doğru savrularak düştü. Minibüsteki diğer yolcular da büyük korku yaşadı. Kazadan saliseler önce minibüsten inen bir kadın yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. İETT otobüsünde ve minibüste maddi hasar oluşurken, kazada kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

İETT otobüsünün minibüse çarptığı kaza minibüs içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsteki kadın yolcunun araçtan indiği, ardından İETT otobüsünün çarpmasıyla bir yolcunun tutunduğu direkle beraber yere düştüğü ve diğer yolcuların kafalarını tutarak araçtan indiği görülüyor.

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Kaynak: İHA

Pendik, İETT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İETT otobüsü, minibüse çarptı! Dehşeti yaşayan yolcular yara almadan kurtuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İETT otobüsü, minibüse çarptı! Dehşeti yaşayan yolcular yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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