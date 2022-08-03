İETT otobüsü, minibüse çarptı! Dehşeti yaşayan yolcular yara almadan kurtuldu

Pendik'te Çamlık Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi üzerinde içi yolcu dolu hatlı minibüs yolcu indirmek için durdu. O sırada arkadan gelen İETT otobüsü duramayarak önündeki minibüse çarptı.

TUTUNDUĞU DİREKLE BERABER YERE SAVRULDU

Minibüste direğe tutunan bir yolcu, tutunduğu direk ile beraber koltuklara doğru savrularak düştü. Minibüsteki diğer yolcular da büyük korku yaşadı. Kazadan saliseler önce minibüsten inen bir kadın yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. İETT otobüsünde ve minibüste maddi hasar oluşurken, kazada kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

İETT otobüsünün minibüse çarptığı kaza minibüs içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde minibüsteki kadın yolcunun araçtan indiği, ardından İETT otobüsünün çarpmasıyla bir yolcunun tutunduğu direkle beraber yere düştüğü ve diğer yolcuların kafalarını tutarak araçtan indiği görülüyor.