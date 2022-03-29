İETT otobüsünde yangın paniği: Yolcular tahliye edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İETT otobüsünde yangın paniği: Yolcular tahliye edildi

29.03.2022 09:59

Pendik'te motor kısmındaki arıza sebebiyle yolda kalan İETT otobüsünden dumanlar yükseldiği görüldü.

Pendik'te motor kısmındaki arıza sebebiyle yolda kalan İETT otobüsünden dumanlar yükseldiği görüldü. Yolcuların tahliye edilmesi muhtemel bir faciayı önlerken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Pendik'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki bir İETT otobüsünün motor kısmında dumanlar yükselmeye başladı. Motorundan yoğun dumanlar çıktığını fark eden şoför, otobüsü yolun sağına çekti. Otobüste panik yaşayan yolcular tahliye edilirken, itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri motor kısmında dumanlar yükselen otobüse müdahale etti. Otobüsünden yükselen dumanlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Aykut Zor - Enes Şamil Gönenç/ İHA)

İETT otobüsünde yangın paniği: Yolcular tahliye edildi
İETT otobüsünde yangın paniği: Yolcular tahliye edildi
İETT otobüsünde yangın paniği: Yolcular tahliye edildi
İETT otobüsünde yangın paniği: Yolcular tahliye edildi
İETT otobüsünde yangın paniği: Yolcular tahliye edildi
İETT otobüsünde yangın paniği: Yolcular tahliye edildi
İETT otobüsünde yangın paniği: Yolcular tahliye edildi
İETT otobüsünde yangın paniği: Yolcular tahliye edildi
İETT otobüsünde yangın paniği: Yolcular tahliye edildi

YORUMLAR
500
ABD'nin Colorado eyaletinde orman yangını nedeniyle 19 bin kişi tahliye edildi ABD'nin Colorado eyaletinde orman yangını nedeniyle 19 bin kişi tahliye edildi Son dakika haberi | Başakşehir'de sürücüsüyle tartıştığı İETT otobüsüne zarar veren 2 zanlı gözaltına alındı Son dakika haberi | Başakşehir'de sürücüsüyle tartıştığı İETT otobüsüne zarar veren 2 zanlı gözaltına alındı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İETT otobüsünde yangın paniği: Yolcular tahliye edildi - Son Dakika


Son Dakika
10:03 Kahraman bekçinin tekmesi: Elinde tüfekle gezen adamı tekme atarak durdurdu
09:49 Kağıt toplayıcıları birbirine girdi: Şah damarı kesilen toplayıcı hayatını kaybetti
09:46 Mesut Akusta'dan Teşkilat'a veda!
09:45 Rusya-Ukrayna zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır: Barış için sorumluluk almaktan kaçınmayız!
09:18 Gazetecilerin soruları Ronaldo'yu çıldırttı: Bırakmak istersem bırakırım!
09:13 Tarihi Yarımada'ya araç sınırlaması geliyor: Amaç ecdat bakiyesini korumak!
09:05 Vladimir Putin, Çeçen lider Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
08:59 Yasak Elma'da bu akşam neler oldu? Handan'ın gerçek yüzü ortaya çıktı
08:56 Müzakere öncesi Rusya, Ukrayna'ya yönelik 3 talebinden vazgeçti! İşte aralarında Nazilerle ilgili maddenin de olduğu o talepler
08:48 Survivor'da ses yarışmasını ve ödülü kazanan belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 10:27:35. #1.11#
SON DAKİKA: İETT otobüsünde yangın paniği: Yolcular tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement