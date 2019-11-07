Son Dakika Haberleri: PENDİK'TE İETT OTOBÜSÜNDEN AKAN YAĞ ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU
Son Dakika Güncel PENDİK'TE İETT OTOBÜSÜNDEN AKAN YAĞ ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU

PENDİK'TE İETT OTOBÜSÜNDEN AKAN YAĞ ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU

7 saat önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL-DHAPendik'te rögar kapağına çarptıktan sonra karteri delinen İEET otobüsünden yola akan ağ nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi.

PENDİK'TE İETT OTOBÜSÜNDEN AKAN YAĞ ZİNCİRLEME KAZAYA NEDEN OLDU, System.String[]

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL-DHA

Pendik'te rögar kapağına çarptıktan sonra karteri delinen İEET otobüsünden yola akan ağ nedeniyle zincirleme kaza meydana geldi. 5 aracın karıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza saat 09.00 sıralarında Çınardere Mahallesi, Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre Harun Demirel'in kullandığı İETT otobüsü yol üzerindeki rögar üzerinden geçerken, rögar kapağı yerinden oynayarak otobüsün karterine çarptı. Durumu anlayan sürücü 100 metre ilerde otobüsü durdurdu. Karterden yola yağ akması nedeniyle yol kayganlaştı. Kayganlaşan yolda sürücülerinin hakimiyetlerini kaybettiği 5 kaza taptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafik yoğunluğu oluştu.

KAPAK YERİNE TAKILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler rögar çevresine dubalarla koyarak güvenlik önlemi alırken kumlama çalışması yaptı. Polis ekipleri de yolu tek şeritten vererek önlem aldı. Ekiplerin çalışmasının ardından çıkan kapak yerine takıldı.

Kazaya karışan sürücülerden Ahmet Akça, "Otobüsün karteri delinmiş yola hep yağ akmış. Fark etmedik frene bastım ama duramadım. Yolun karşısına geçtim" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Otobüsün görüntüsü

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-sürücüler ile röp

-Kumlama çalışmasından görüntü

-Otobüs sürücüsü ile röp

-Trafik

-Rögardan görüntü

-Çıkan kapağın yerine   takılması

-Genel ve detay görüntüler


Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:58 Kaynak: DHA
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