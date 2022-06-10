Pendik'te İETT otobüsünün camı patladı, yolcular ortada kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Pendik'te İETT otobüsünün camı patladı, yolcular ortada kaldı

10.06.2022 10:24

Pendik'te İETT otobüsünün camı patladı, yolcular ortada kaldı İstanbul'da İETT otobüsünün camı patladı Pendik'te seyir halindeki İETT otobüsünün camı patladı.

Pendik'te İETT otobüsünün camı patladı, yolcular ortada kaldı

İstanbul'da İETT otobüsünün camı patladı

İSTANBUL - Pendik'te seyir halindeki İETT otobüsünün camı patladı. Büyük panik yaşayan yolcular aracı boşaltırken, cadde ortasında uzun süre bekleyen vatandaşlar gelen İETT araçlarının kendilerini almaması üzerine duruma tepki gösterdi. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Pendik'te meydana geldi. İddiaya göre, 132V sefer sayılı İETT otobüsü Pendik'e geldiği esnada bilinmeyen bir nedenle camı patladı. Şiddetli patlama sonrası büyük korku yaşayan vatandaşlar aracı boşalttı. Yol ortasında inmek zorunda kalan yolcular, uzun süre bir başka araç gelmesini bekledi. Durağa gelen İETT araçlarıysa yolcuları almayınca vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Camı patlayan İETT aracı ve yol ortasında kalan vatandaşların o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Pendik'te İETT otobüsünün camı patladı, yolcular ortada kaldı
Pendik'te İETT otobüsünün camı patladı, yolcular ortada kaldı
Pendik'te İETT otobüsünün camı patladı, yolcular ortada kaldı
Pendik'te İETT otobüsünün camı patladı, yolcular ortada kaldı
Pendik'te İETT otobüsünün camı patladı, yolcular ortada kaldı
Pendik'te İETT otobüsünün camı patladı, yolcular ortada kaldı

YORUMLAR
500
Beykoz'da tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personel hayatını kaybetti Beykoz'da tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personel hayatını kaybetti Tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personelin cenazesi toprağa verildi Tamir ettiği İETT otobüsünün altında kalan personelin cenazesi toprağa verildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te İETT otobüsünün camı patladı, yolcular ortada kaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:35 Tolga Akış ile boşanma kararı alan Zeynep Bastık'tan açıklama: Boşanıyoruz ama birbirimizin hayatından çıkmayacağız, aile kalmaya devam edeceğiz
10:34 Meksika'da 7 kişinin cesedi işkence yapılıp otoyola atılmış!
10:31 Geçen sene nikah masasına oturan Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşanıyor
10:30 TÜİK açıkladı: İşsizlik oranı nisan ayında 65 bin kişi artarak yüzde 11,3 oldu
10:07 Fener'e bir Portekizli daha! Galatasaray'ın da istediği Mario Branco Fener'in yeni sportif direktörü olacak
09:42 Miçotakis'ten Erdoğan'ın restine yanıt geldi: İzole olduğu kadar öfkeli de olan bir komşumuz var
09:39 Hazine Bakanlığı, BDDK, SPK ve Merkez Bankası'ndan 6 yeni ekonomik adım! 6 madde hakkında detaylar...
09:34 7,5 aylık hamile Demet Evgar'dan siyah mayolu pozlar
09:27 Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan "Türkiye ekonomi modeli" açıklaması: Mali disiplinden asla taviz verilmeyecektir
09:23 "Ekonomik adımlar" sonrası dolar 17.25 liraya yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 10:53:42. #1.13#
SON DAKİKA: Pendik'te İETT otobüsünün camı patladı, yolcular ortada kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement