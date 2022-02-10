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Pendik'te el freni çekilmeyen park halindeki kamyonet iki araca çarpıp kaldırıma çıktı - Son Dakika

Pendik'te el freni çekilmeyen park halindeki kamyonet iki araca çarpıp kaldırıma çıktı

10.02.2022 09:59

Pendik'te el freni çekilmeyen park halindeki kamyonet iki araca çarpıp kaldırıma çıktıİSTANBUL Pendik'te sürücüsünün yol kenarına park edip el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet kaymaya başladı.

Pendik'te el freni çekilmeyen park halindeki kamyonet iki araca çarpıp kaldırıma çıktı

İSTANBUL Pendik'te sürücüsünün yol kenarına park edip el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet kaymaya başladı. Kamyonette bulunan kadın, direksiyonu tutarak müdahale etse de kazadan kaçamadı. İki otomobile çarptıktan sonra kaldırıma çıkan kamyonet iki tekerinin yerden kesilmesiyle askıda kaldı. Sokakta ya da kaldırımda o esnada kimsenin bulunmayışı daha büyük bir kazanın yaşanmasını önledi.

Kaza, Pendik'te Ahmet Yesevi Mahallesinde dün saat 18.35 sıralarında meydana geldi. Mitsubishi marka 34 EU 2823 plakalı kamyonetin sürücüsü, yol kenarına park edip bakkala girdi. İddiaya göre sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet sokak üzerinde kaymaya başladı. Kamyonette yolcu koltuğunda oturan kadın, direksiyonu tutup manevra yaparak kamyoneti kontrol etmeye çalıştıysa da başarılı olamadı. Kayan kamyonet önce park halindeki iki otomobile çarptı, ardından kaldırıma çıkıp elektrik direğine çarparak durabildi. Kaldırıma çıkan kamyonet, iki tekerinin yerden kesilmesiyle askıda kaldı. Kaldırımda iki teker üzerinde askıda kalan ve devrilme tehlikesi bulunan kamyonete müdahale etmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaldırımda askıda kalan kamyonet, çekici ile alınarak olay yerinden götürüldü. Kamyonetin kaydığı esnada sokak üzerinde ya da kaldırımda kimsenin yürümüyor oluşu, daha büyük bir kazanın yaşanmasını önlemiş oldu.

Kayan kamyonetin çarpmasıyla otomobilinde hasar oluşan Ahmet Sütçü, "Adam bakkala girmiş el frenini çekmeyi unutmuş. İçinde kadın varmış. Direksiyonu tutmaya çalışmış. Sürtüne sürtüne gelmiş araca vurmuş. Yaralı yok ama kadının bacağında az bir şey vardı. Benim de farıma vurdu" dedi.

Pendik'te el freni çekilmeyen park halindeki kamyonet iki araca çarpıp kaldırıma çıktı
Pendik'te el freni çekilmeyen park halindeki kamyonet iki araca çarpıp kaldırıma çıktı
Pendik'te el freni çekilmeyen park halindeki kamyonet iki araca çarpıp kaldırıma çıktı
Pendik'te el freni çekilmeyen park halindeki kamyonet iki araca çarpıp kaldırıma çıktı
Pendik'te el freni çekilmeyen park halindeki kamyonet iki araca çarpıp kaldırıma çıktı
Pendik'te el freni çekilmeyen park halindeki kamyonet iki araca çarpıp kaldırıma çıktı
Pendik'te el freni çekilmeyen park halindeki kamyonet iki araca çarpıp kaldırıma çıktı
Pendik'te el freni çekilmeyen park halindeki kamyonet iki araca çarpıp kaldırıma çıktı
Pendik'te el freni çekilmeyen park halindeki kamyonet iki araca çarpıp kaldırıma çıktı
Pendik'te el freni çekilmeyen park halindeki kamyonet iki araca çarpıp kaldırıma çıktı

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Kamyonet, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te el freni çekilmeyen park halindeki kamyonet iki araca çarpıp kaldırıma çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te el freni çekilmeyen park halindeki kamyonet iki araca çarpıp kaldırıma çıktı - Son Dakika
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