Pendik'te İki Aracın Çarpıştığı Kaza Kamerada
59 dakika önce
Pendik'te iki aracın çarpıştığı kaza kamerada Kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önlediİSTANBUL - Pendik'te iki sürücü, iki sokağın kesiştiği yerde birbirlerini fark edemeyerek çarpıştı.
Pendik
'te iki aracın çarpıştığı kaza kamerada
Kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi
İSTANBUL - Pendik'te iki sürücü, iki sokağın kesiştiği yerde birbirlerini fark edemeyerek çarpıştı. Araçlardan birinin savrulduğu kaldırımda o esnada kimsenin olmayışı olası bir facianın önüne geçti. Kaza anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaza Pendik Çamçeşme Mahallesi'nde iki sokağın kesiştiği yerde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan iki aracın sürücüsü, birbirlerini fark edemeyerek çarpıştılar. Araçlardan biri, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkıp yol kenarındaki bir binanın önündeki kaldırıma çıktı. O esnada kaldırımda kimsenin olmayışı olası bir facianın önüne geçmiş oldu. İki aracın çarpıştığı kaza çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde iki araç ilerlerken çarpışıyor ve araçlardan biri binanın önündeki kaldırıma çıkıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:44 Kaynak: İHA
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