Pendik'te İki Gecekondu Alev Alev Yandı

Pendik'te iki gecekonduda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Pendik'te iki gecekonduda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken gecekondulardaki eşyalar tamamen yandı.



Pendik Sülüntepe Mahallesi'nde iki gecekondu, henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın sonucu alevlere teslim oldu. Mahalle sakinlerinin iddialarına göre çoğunlukla boş olan gecekondularda o sırada kimsenin olmamasıyla can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan gecekondulardaki eşyalar küle dönerken itfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.



Çevrede daha önce de benzer şekilde yangınların çıktığını belirten mahalle sakinleri, bu bölgede tinercilerin olduğunu ve yangının onlar sebebiyle çıkmış olabileceğini belirtti. - İSTANBUL

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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