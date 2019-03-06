Son Dakika Haberleri: Pendik'te İki Gecekonduda Henüz Bilinmeyen Bir Sebeple Yangın Çıktı.

Pendik'te İki Gecekonduda Henüz Bilinmeyen Bir Sebeple Yangın Çıktı.

39 dakika önce

IHAAW111913-ASA/06-03-2019- Pendik'te iki gecekonduda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Pendik'te İki Gecekonduda Henüz Bilinmeyen Bir Sebeple Yangın Çıktı., System.String[]
IHAAW111913-ASA/06-03-2019

- Pendik'te iki gecekonduda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Gecekondular alev alev yanarken itfaiye yangını söndürdü 06.03.2019 11: 19: 13 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:26 Kaynak: İHA

Pendik, 3. Sayfa
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