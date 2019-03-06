Pendik'te İki Gecekonduda Henüz Bilinmeyen Bir Sebeple Yangın Çıktı.
39 dakika önce
IHAAW111913-ASA/06-03-2019- Pendik'te iki gecekonduda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
IHAAW111913-ASA/06-03-2019
- Pendik'te iki gecekonduda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Gecekondular alev alev yanarken itfaiye yangını söndürdü 06.03.2019 11: 19: 13 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:26 Kaynak: İHA
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