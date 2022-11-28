Pendik'te iki kardeş arasında kavga kamerada - Son Dakika
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Pendik'te iki kardeş arasında kavga kamerada

28.11.2022 12:22

Pendik'te iki kardeş arasında kavga kamerada Pendik'te iki kardeş arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı.

Pendik'te iki kardeş arasında kavga kamerada

İSTANBUL - Pendik'te iki kardeş arasında alacak verecek meselesi yüzünden kavga çıktı. Kardeşlerden birinin silah doğrulttuğu kavgayı duyarak olay yerine gelen ve ortalığı ayağa kaldıran babaları, polis ekiplerine zor anlar yaşattı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Pendik Esenyalı Mahallesi Necbettin Erbakan Caddesi üzerinde bulunan bir kuaför dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, Anıl Y. ile kardeşi Emircan Y. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emircan Y. cebindeki silahı ağabeyine doğrultarak tehditler yağdırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olayı duyarak gelen kardeşlerin babası ise ortalığı ayağa kaldırdı. Saldırgan tavırlar sergileyen baba, polis ekiplerine de zor anlar yaşattı. Çocuğunun üstüne yürüyerek bağıran adam polis ekiplerinin müdahalesiyle sakinleştirildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, kardeşine silah doğrultan şahsın bağırarak küfür ettiği, babalarının ise polis ekiplerince sakinleştirilmeye çalışıldığı görülüyor.

Kaynak: İHA
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Pendik, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te iki kardeş arasında kavga kamerada - Son Dakika

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