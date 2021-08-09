Mustafa ESEN/ PENDİK'te 2 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Pendik Kavakpınar Mahallesi Kırmızı Sokak'ta bulunan 2 katlı binada, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Evde bulunan kombinin elektriğinden kaynaklandığı iddia edilen yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken, çevre sakinleri olay sırasında büyük korku ve panik yaşadı. Binada oturan Suna Kızılkaya, "Aşağıda yatıyordum, yangın var dediler. Dışarı çıktım. İçeride bir tek oğlum vardı" dedi.

Yangın itfaiyenin uzun süren çalışmalarından sonra büyümeden söndürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.