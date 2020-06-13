PENDİK'TE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3'Ü AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

PENDİK'TE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3'Ü AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA Pendik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA Pendik'te iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kaza, Pendik Sahil Bulvarı'nda Pendik istikametinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sürücüsünün trafik ışıklarında U dönüşü yapmaya çalıştığı 34 VC 1772 plakalı otomobil, o sırada karşı yönden gelen 34 BD 8945 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Marmara Üniversitesi Kaza, Pendik Sahil Bulvarı'nda Pendik istikametinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sürücüsünün trafik ışıklarında U dönüşü yapmaya çalıştığı 34 VC 1772 plakalı otomobil, o sırada karşı yönden gelen 34 BD 8945 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Pendik Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı. Kazada hurdaya dönen otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Polis ekipleri kaza yerini güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme yaptı. Kazada hurdaya dönen otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, kazanın ardından yapılan çalışmaları izlemek için toplanan vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı

Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!

Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı

Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi

Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı

Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?

"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı

Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı

Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı

Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur