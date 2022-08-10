PENDİK'TE TRAFİKTE YUMRUK YUMRUĞA YOL VERME KAVGASI - Son Dakika
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PENDİK'TE TRAFİKTE YUMRUK YUMRUĞA YOL VERME KAVGASI

10.08.2022 09:34
PENDİK'TE TRAFİKTE YUMRUK YUMRUĞA YOL VERME KAVGASI

PENDİK'te iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle yumruk yumruğa kavga çıktı.

PENDİK'te iki sürücü arasında trafikte yol verme nedeniyle yumruk yumruğa kavga çıktı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kurtköy – Pendik Bağlantı Yolu, Sabiha Gökçen Havalimanı istikametinde meydana geldi. Araçlarıyla trafikte seyreden iki sürücü, yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçlarından inen sürücüler, yumruk yumruğa birbirlerine girdi. Trafiği umursamadan kavga eden sürücüler, diğer sürücülerin araya girmesiyle ayrıldı. O anlar başka bir sürçünün cep telefonu kamerasına yansıdı.


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Kaynak: DHA

Sabiha Gökçen, Pendik, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PENDİK'TE TRAFİKTE YUMRUK YUMRUĞA YOL VERME KAVGASI - Son Dakika

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SON DAKİKA: PENDİK'TE TRAFİKTE YUMRUK YUMRUĞA YOL VERME KAVGASI - Son Dakika
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