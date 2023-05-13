Pendik'te İmamoğlu'nun mitinginden ayrılan gençlere saldırı - Son Dakika
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Pendik'te İmamoğlu'nun mitinginden ayrılan gençlere saldırı

13.05.2023 21:24

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Pendik'teki mitinginden ayrılan gençlere, AK Partili olduğu öne sürülen bir grup saldırdı. Bir kişi hastaneye kaldırılırken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bilin ki o gençlerimize attığınız her yumruğun hesabını hukuk karşısında öyle bir soracağım ki… Gençlerimizin güçleri yetmediği için değil, provokasyonunuza gelmeme adına efendilik ettiğini de asla unutmayın" açıklamasını yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün Pendik'te miting düzenledi. Mitinge katılan bir grup genç, alandan ayrılırken AK Partili olduğu iddia edilen bir grubun saldırısına uğradı. Çok sayıda kişi yaralanırken bir kişi, Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAFTANCIOĞLU'NDAN SERT TEPKİ

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hastaneye kaldırılan kişiyi arayarak geçmiş olsun dileğini iletti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kaftancıoğlu, saldırıya sert sözlerle tepki gösterdi.

"O YURMUKLARIN HESABINI SORACAĞIM"

Kaftancıoğlu paylaşımında şunları söyledi: "Pendik'teki coşkuyu görünce kaybedeceklerini görüp AKP irtibat bürosundan çıkarak gençlerimize saldıranlar! Bilin ki o gençlerimize attığınız her yumruğun hesabını hukuk karşısında öyle bir soracağım ki… Gençlerimizin güçleri yetmediği için değil, provokasyonunuza gelmeme adına efendilik ettiğini de asla unutmayın!"

İmamoğlu'nun mitinginden ayrılan gençlere saldırı
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Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Pendik, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te İmamoğlu'nun mitinginden ayrılan gençlere saldırı - Son Dakika
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