Pendik'te inşaatta 5 metre derinlikteki çukura düşen çocuk kurtarıldı - Son Dakika
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Pendik'te inşaatta 5 metre derinlikteki çukura düşen çocuk kurtarıldı

09.03.2022 10:00

Pendik'te inşaatta 5 metre derinlikteki çukura düşen çocuk kurtarıldıİSTANBUL Pendik'te arkadaşları ile birlikte inşaat alanına giren 10 yaşındaki çocuk, girdiği inşaatta bulunan 5 metre derinliğindeki çukura düştü.

Pendik'te inşaatta 5 metre derinlikteki çukura düşen çocuk kurtarıldı

İSTANBUL Pendik'te arkadaşları ile birlikte inşaat alanına giren 10 yaşındaki çocuk, girdiği inşaatta bulunan 5 metre derinliğindeki çukura düştü. Çukurda mahsur kalan çocuk vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Haberi alarak olay yerine gelen çocuğun annesi ise korku ve panik dolu anlar yaşadı.

Olay, Pendik Fevzi Çakmak Mahallesi Kirazlı Mescit Sokak üzerinde bulunan ve yapımı devam eden inşaat alanının bahçesinde 4 Mart Cuma günü saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için inşaat alanının bitişiğinde bulunan bahçe duvarından inşaat alanına giren 10 yaşındaki Muhammed Bayır, oyun oynarken yaklaşık 5 metre yükseklikteki çukura düştü. Yanında bulunan arkadaşlarının haber vermesi üzerine mahalle sakinleri ve inşaat görevlisi çukura düşen çocuğu düştüğü yerden çıkardı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekiplerine sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bayır, tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. 10 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan olayı haber alan ve olay yerine gelen anne ise tir tir titreyerek korku ve panik dolu anlar yaşadı.

Mahalle sakini Kadir Erginpay, "Ben uyuyordum sesler geldi. Dışarı çıktığımda çocuğu çıkarmışlardı. Olayı görmedim. Oyun oynamak için inşaat alanına girmişler. Köpükler varmış üzerine basınca kırılmış aşağıya düşmüş" dedi.

İnşaat görevlisi Metin Çeri," Kapıları kilitleyip yukarı çıktım. Aradan 10 dakika geçmedi aşağı indik. Komşular çocuk aşağı düştü dediler, hemen koşup aşağının kapısını açtım çok şükür çocuk iyi durumdaydı. Herhangi bir sağlık sorunu yok gibiydi. Bahçe duvarından atlamış içeri girmişler. Ben olayı görmedim nasıl düştü ne oldu. Komşulardan duydum ben de" şeklinde konuştu.

Pendik'te inşaatta 5 metre derinlikteki çukura düşen çocuk kurtarıldı
Pendik'te inşaatta 5 metre derinlikteki çukura düşen çocuk kurtarıldı
Pendik'te inşaatta 5 metre derinlikteki çukura düşen çocuk kurtarıldı
Pendik'te inşaatta 5 metre derinlikteki çukura düşen çocuk kurtarıldı
Pendik'te inşaatta 5 metre derinlikteki çukura düşen çocuk kurtarıldı
Pendik'te inşaatta 5 metre derinlikteki çukura düşen çocuk kurtarıldı
Pendik'te inşaatta 5 metre derinlikteki çukura düşen çocuk kurtarıldı
Pendik'te inşaatta 5 metre derinlikteki çukura düşen çocuk kurtarıldı
Pendik'te inşaatta 5 metre derinlikteki çukura düşen çocuk kurtarıldı
Pendik'te inşaatta 5 metre derinlikteki çukura düşen çocuk kurtarıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te inşaatta 5 metre derinlikteki çukura düşen çocuk kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pendik'te inşaatta 5 metre derinlikteki çukura düşen çocuk kurtarıldı - Son Dakika
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