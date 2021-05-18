Pendik'te intihar etmek isteyen genci mahalleli ikna etti - Son Dakika

Pendik'te bir genç inşaat halindeki 6 katlı bir binanın çatı katına çıkarak intihar etmek istedi. İntihar girişimini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerin ve çevredekilerin ikna çabalarıyla şahıs, intihardan vazgeçirildi.

Olay, geçtiğimiz gün Pendik'te Batı Mahallesi, Seyit Burhan Toprak Caddesi üzerinde bulunan inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre psikolojik sorunlar yaşayan genç inşaat halindeki 6 katlı binanın çatı katına çıkarak intihar etmek istedi. Olayı gören çevre sakinleri panik içinde sokağa dökülerek telefon kameralarına sarılırdı, bir yandan da polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak oluşan kalabalığı dağıtırken, itfaiye ekipleri de bina önünde branda açarak olası bir faciaya karşı önlem aldı. Çevre sakinlerinin ve polis ekiplerinin ikna çabaları sonucunda intihar etmek isteyen vatandaş vazgeçirilerek binadan indirildi.

İkna eden kadınla konuşmak istedi

İnşaat halindeki 6 katlı binanın çatı katına çıkarak intihar etmek isteyen genç, çevre sakinlerinin ve polis ekiplerinin uzun ikna çabaları sonucunda intihardan vazgeçirildi. İkna çabalarını sonuçsuz bırakmayarak canına kıymaktan vazgeçen şahıs, polis ekiplerine onunla konuşup ikna etmeye çalışan kadın vatandaşla konuşmak istediğini belirtti. İntihar etmekten vazgeçiren kadınla görüşen şahıs, bir süre konuştuktan sonra polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - İSTANBUL