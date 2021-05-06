Pendik'te iş makinesinin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Pendik'te sokakta oynayan 6 yaşındaki çocuk, iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesi'nde seyir halindeki iş makinesi, sokakta oyun oynayan Aslan K'ye (6) çarptı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Aslan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olaydan sonra kaçan iş makinesinin sürücüsü Hasan Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan kaza ve sürücünün kaçma anı, sokaktaki güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: AA
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