Pendik'te iş makinesinin çarptığı 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Öte yandan kaza ve sürücünün kaçma anı, sokaktaki güvenlik kameralarına yansıdı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Aslan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, Kavakpınar Mahallesi'nde seyir halindeki iş makinesi, sokakta oyun oynayan Aslan K'ye (6) çarptı.

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