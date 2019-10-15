Son Dakika Haberleri: Pendik'te iş yeri yangını
Son Dakika Güncel Pendik'te iş yeri yangını

Pendik'te iş yeri yangını

1 saat önce

Pendik'te, bir restoranın baca kısmında çıkan ve bitişikteki kuaför salonuna sirayet eden yangın söndürüldü.

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Pendik'te, bir restoranın baca kısmında çıkan ve bitişikteki kuaför salonuna sirayet eden yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Gökay Sokağı'ndaki bir restoranın baca kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, bitişikteki kuaför salonuna da sıçradı. Kapalı olan salonun havalandırma kısmından dumanlar çıktığını gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangına ilk olarak çatıdaki baca boşluğundan müdahale etti. Kapalı olan iş yerinin kepenginin açılması için de çalışma başlatıldı.

Kepengin açılmasıyla kuaför salonuna giren itfaiye ekipleri dumanı tahliye etti.

Yangın nedeniyle kuaför salonunda hasar oluştu.

Yenişehir, Kuaför, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:46 Kaynak: AA
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