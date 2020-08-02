Pendik'te iş yeri yangını - Son Dakika

Pendik'te reklamcılık malzemeleri üretilen iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Sanayi Mahallesi Sultan Selim Sokağı'ndaki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi sevk edilen olay yeri güvenlik şeridiyle kapatırken, sağlık ekipleri de yanan malzemelerin plastik olması nedeniyle çevredeki vatandaşları uyardı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

İş yerinde maddi hasar oluştu.

Öte yandan, iş yerinin yanında bulunan binada oturan ve yürümekte zorluk çeken 77 yaşındaki Salim Kaya'nın dumandan etkilenmemesi için komşuları tarafından binadan çıkarıldığı öğrenildi.