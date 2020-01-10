Pendik'te iş yeri yangınında mahsur kalan kedi son anda kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te iş yeri yangınında mahsur kalan kedi son anda kurtarıldı - Son Dakika

Pendik'te iş yeri yangınında mahsur kalan kedi son anda kurtarıldı

6 saat önce

Pendik'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Pendik'te iş yeri yangınında mahsur kalan kedi son anda kurtarıldı, System.String[]

Pendik'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında yangında mahsur kalan bir kedi son anda kurtarıldı.


Pendik Ramazanoğlu Mahallesi Hızır Reis Caddesi üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. O sırada alevler arasında mahsur kalan bir kedinin olduğu fark edildi. Kedi, yangından son anda kurtarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan kedi, tedavi edilmek üzere zabıta ekibi tarafından Pendik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne götürüldü. - İSTANBUL

Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Başakşehir'de özel bir okulun alt katındaki dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği Kağıthane'de komşular arasında kavga çıktı! 1 yaralı, 1 kişi gözaltı Otomobil sürücüsü Enes ile avukat Cemre'nin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
20:02 Edirne'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika Haber
20:00 BBC sunucusu Samira Ahmed, kuruma karşı açtığı eşit ücret davasını kazandı - Son Dakika Haber
19:56 Kilyos açıklarında balıkçı teknesinin Rus bayraklı bir tankerle çarpışması sonucu meydana gelen... - Son Dakika Haber
19:51 Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciyi aşağılayan soruyu soran öğretmenle ilgili soruşturma başlattı - Son Dakika Haber
19:51 Trump: NATO Orta Doğu'ya genişlemeli, adı da NATO-ME olmalı - Son Dakika Haber
19:05 Pakistan'da camiye bombalı saldırı düzenlendi! 15 ölü, 20 yaralı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 20:16:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Pendik'te iş yeri yangınında mahsur kalan kedi son anda kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]