PENDİK'TE İŞ YERİNDE YANGIN - Son Dakika

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA

Pendik'te reklamcılık malzemeleri üretilen iş yerinde yangın çıktı. İş yerinin yanındaki binanın sakinleri kendilerini dışarı atarken, yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi söndürüldü.

Yangın, saat 16.45 sıralarında Sanayi Mahallesi Sultan Selim Sokağı'ndaki iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Çok sayıda itfaiye, 112 sağlık ve polis ekibi sevk edilen olay yeri güvenlik şeridiyle kapatırken, sağlık ekipleri de yanan malzemelerin plastik olması nedeniyle çevredeki vatandaşları uyardı. İş yerinin hemen yanında bulanan binanın sakinleri kendilerini dışarı atarak, yangın yerinden uzaklaştı. Yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde hasar oluştu.Çevredeki vatandaşlar bir patlama sesi duyduktan sonra dumanlar yükselmeye başladığını, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdiklerini söyledi.

Polis ile itfaiyenin yangına ilişkin incelemesi devam ediyor.