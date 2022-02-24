Pendik'te işyerindeki cinayet kamerada: 5 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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Pendik'te işyerindeki cinayet kamerada: 5 şüpheli gözaltında

24.02.2022 15:26

Pendik'te işyerindeki cinayet kamerada: 5 şüpheli gözaltındaİSTANBUL Pendik'te edinilen bilgiye göre alacaklıları tarafından işyerinde pompalı tüfekle vurularak öldürülen Hıdır Yılmaz cinayetiyle ilgili polis ekipleri şüpheli 5 kişiyi gözaltına alındı.

Pendik'te işyerindeki cinayet kamerada: 5 şüpheli gözaltında

İSTANBUL Pendik'te edinilen bilgiye göre alacaklıları tarafından işyerinde pompalı tüfekle vurularak öldürülen Hıdır Yılmaz cinayetiyle ilgili polis ekipleri şüpheli 5 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin işyerindeki saldırısı ve sonrasında araca binerek kaçtıkları o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

12 Şubat Cumartesi günü Pendik Kurtköy Mahallesinde meydana gelen olayda, Hıdır Yılmaz'ın çalıştığı iş yerine edinilen bilgiye göre alacakları geldi. Şahıslarla Yılmaz arasında olay yerinde tartışma yaşandı. İddiaya göre Adnan E., tartışmanın şiddetlenmesi üzerine pompalı tüfekle Hıdır Yılmaz'a ateş açtı. Daha sonra şahıslar olay yerinden hızla kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İlk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştiren ekipler Hıdır Yılmaz'ı hastaneye kaldırdı. Tüm müdahalelere rağmen Yılmaz, 22 Şubat günü hayatını kaybetti.

Şüphelilerin saldırısı ve kaçışları kamerada

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelilerin izini süren ekipler zanlıları, kıskıvrak yakalandı. Silahı kullandığı tespit edilen ve 2 adet aranması olan Adnan E. ile 14 suç kaydı olan Alper E., 28 suç kaydı olan Burhan K., 7 kaydı olan Yusuf A. ve Emre B. Pendik ve Maltepe ilçelerinde yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Yaşananların alacak verecek meselesinden dolayı olduğu ileri sürülürken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Pendik'te işyerindeki cinayet kamerada: 5 şüpheli gözaltında
Pendik'te işyerindeki cinayet kamerada: 5 şüpheli gözaltında
Pendik'te işyerindeki cinayet kamerada: 5 şüpheli gözaltında

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Silahlı saldırı, Cumartesi, Pendik, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te işyerindeki cinayet kamerada: 5 şüpheli gözaltında - Son Dakika


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