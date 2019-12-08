Son Dakika Haberleri: Pendik'te iş yerinden 10 bin liralık pirinç çaldılar
Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te iş yerinden 10 bin liralık pirinç çaldılar - Son Dakika

Pendik'te iş yerinden 10 bin liralık pirinç çaldılar

6 saat önce

Pendik'te bir iş yerinden 10 bin TL değerinde pirinç çalarken kameralara yakalanan 3 kişiden biri yakalandı.

Pendik'te iş yerinden 10 bin liralık pirinç çaldılar, System.String[]

Pendik'te bir iş yerinden 10 bin TL değerinde pirinç çalarken kameralara yakalanan 3 kişiden biri yakalandı.


Olay, Güzelyalı Mahallesi'nde bir iş yerinde 10 Kasım günü meydana geldi. İş yerine gelerek yüzlerini kapatmaya çalışan 3 kişi, 10 bin TL değerinde ham pirinç ürünleri çalarak kayıplara karıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden olaya karışan şahıslardan S.K.'yı (20) yakalayarak gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen zanlı serbest bırakıldı.


Öte yandan şahısların iş yerine girme anı güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Güzelyalı Mahallesi, Pendik, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:58 Kaynak: İHA
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