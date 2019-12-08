Son Dakika Haberleri: Pendik'te iş yerinden hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Pendik'te iş yerinden hırsızlık şüphelisi yakalandı

7 saat önce

Pendik'te bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Pendik'te bir iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım'da Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 10 bin lira değerinde ham pirinç çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

İş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerden birinin kimliğini tespit etti.

Polis, şüpheli Selçuk K'yi (20) Pendik'te yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden serbest bırakıldı.

Güvenlik kamera kayıtlarında, yüzünü örterek gizleyen 3 şüphelinin iş yerinin kapısını açmaya çalıştıkları görülüyor.

Pendik'te iş yerinden hırsızlık şüphelisi yakalandı

Güzelyalı Mahallesi, 10 Kasım, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:43 Kaynak: AA
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