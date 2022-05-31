Pendik'te iş yerinin elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Pendik'te iş yerinin elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu

31.05.2022 14:17
Pendik'te iş yerinin elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu

Pendik'te 3 katlı polyester fabrikasının elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Pendik'te 3 katlı polyester fabrikasının elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye yangını kontrol altına aldı.

Olay, Pendik Ramazanoğlu Mahallesi Uysal Sokak'ta saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre yangın, 500 metrekarelik 3 katlı polyester fabrikasının elektrik panosunda çıktı. Dumanı fark eden işçiler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri içeride mahsur kalan bir işçiyi merdiven aracılığı ile kurtardı. Olayda yaralı ya da can kaybı bulunmazken, itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Çevrede esnaf olan Sadık Belen, "Yangın elektrik trafosundan çıktı. Çok hasar yok. Mahsur kalan bir kişiyi itfaiye aldı. Yangın söndürüldü kontrol altına aldılar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Pendik'te iş yerinin elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu
Pendik'te iş yerinin elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu
Pendik'te iş yerinin elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu
Pendik'te iş yerinin elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu
Pendik'te iş yerinin elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu
Pendik'te iş yerinin elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Uykudayken evlerinde yangın çıktı, komşuları kurtardı Uykudayken evlerinde yangın çıktı, komşuları kurtardı İtfaiye taşıma su ile yangını söndürdü İtfaiye taşıma su ile yangını söndürdü
Kaynak: İHA

İtfaiye, Pendik, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te iş yerinin elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika


Son Dakika
14:22 55 yaşındaki kadının sır ölümü! Oğlu "Babam attı, tutuklayın, kaçmasın" diye bağırmış
14:20 Beşiktaş'tan 3 milyon euroluk dev transfer! Samet Akaydın için görüşmeler sürüyor
14:08 Beren Saat ve Kenan Doğulu'dan romantik görüntüler! Sürpriz doğum günü kutlaması yaptılar
14:04 Erdoğan'ın duyuracağı konut projesinin ayrıntıları ortaya çıktı! Vatandaş aidat öder gibi ev alacak!
13:58 CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu cezaevine giderken Türkan Saylan'ın "mola" işaretini tekrarladı
13:57 Eline bıçak alıp cadde ortasında intihar girişiminde bulundu! Polis, biber gazıyla müdahale etti
13:48 Alışveriş tutkusu başına iş açtı! Borcunu ödemek için kredi çekip o parayla da kıyafet alan kadın icralık oldu
13:25 15 Temmuz Şehitler köprüsüne izinsiz pankart asan TİP milletvekilleri ile polis arasında gerginlik yaşandı
13:13 Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi 11'i belli oldu!
13:07 CHP lideri Kılıçdaroğlu'na linç girişimi davasında sanık hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 14:39:51. #1.11#
SON DAKİKA: Pendik'te iş yerinin elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement