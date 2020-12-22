Son dakika gündem: Pendik'te işadamının evine girip gasp yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Pendik'te işadamının evine girip gasp yapan şüpheliler yakalandı

22.12.2020 12:54
Son dakika gündem: Pendik'te işadamının evine girip gasp yapan şüpheliler yakalandı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre PENDİK'te eskiden kuyumculuk yapan işadamının evine kendilerini polis olarak tanıtarak girerek 100 bin lira değerinde ziynet eşyasını gasp ederek kaçtıkları iddia edilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

PENDİK'te eskiden kuyumculuk yapan işadamının evine kendilerini polis olarak tanıtarak girerek 100 bin lira değerinde ziynet eşyasını gasp ederek kaçtıkları iddia edilen 18 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında evin eski çalışanın bulunduğu öğrenildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin kiraladıkları lüks otomobillere çakar takıp sivil polis gibi davranarak, olayı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Şüphelilerden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüphelinin sorgusu sürüyor.

TUTANAK TUTMAYINCA İŞADAMI ŞÜPHELENMİŞ

Pendik, Batı Mahallesi, Erol Kaya caddesi üzerinde 17 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen olayda polise başvuran mağdurlar C.İ., S.İ. ve F.İ. evlerine gelen ve polis olduklarını söyleyen silahlı kişiler tarafından gasp edildiklerini söyleyerek şikayetçi oldu. Mağdurlar,  gelen kişilerin FETÖ örgütü ile bağlantıları olduğunu iddia ederek evde arama yaptıklarını ve 100 bin liralık ziynet eşyasını alarak ayrıldıklarını söyledi. Mağdurların, polis olduğunu söyleyen kişilerin tutanak tutmadan evden ayrılmalarından şüphelenerek şikayetçi oldukları öğrenildi.

LÜKS OTOMOBİLLER KİRALAYIP ÇAKAR VE SİREN TAKIYORLARMIŞ

Sahte polis oldukları ortaya çıkan şüphelileri yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamera görüntüleri kullanılarak şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin lüks otomobiller kiraladıkları, bunlara çakar ve tepe lambası takarak sivil polis aracı süsü verdikleri öğrenildi.

18 ŞÜPHELİ POLİS TİŞÖRTLERİ, PLAKASLARI 8 TELSİZLE BİRLİKTE YAKALANDIPolis ekipleri soruşturmanın tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 8 adet el telsizi, 1 Adet polis tişörtü,1 adet bekçi tişörtü ve şapkası,3 adet polis palaskası, 2 adet silah kılıfı, 1 adet dürbün, 4 adet havalı tabanca,1 adet 9 mm tabanca,1 adet 7.62 mm tabanca, 72 adet fişek, 2 adet kelepçe,1 adet bıçak, 1 Adet PTT armalı gömlek,  5 Adet PTT arması,3 Adet çakar tertibatı ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ EVİN ESKİ ÇALIŞANI ÇIKTIGayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguları yapılan şüpheliler arasında bulunan M.A.'nın gasp yapılan evde yardımcı olarak çalıştığı tespit edildi. Bu kişinin "Evde çok para var" diyerek arkadaşlarını gasp olayına ikna ettiği öğrenildi. Şüphelilerin iki ay boyunca gasp planı yaptıkları tespit edildi.  Şüphelilerin benzer suçlardan daha öncede polise geliş kayıtları olduğu öğrenildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIŞüphelilerden 14'ü adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 9'u tutuklanırken 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüphelinin sorgusunun ise sürdüğü belirtildi.

Son dakika gündem: Pendik'te işadamının evine girip gasp yapan şüpheliler yakalandı
Son dakika gündem: Pendik'te işadamının evine girip gasp yapan şüpheliler yakalandı
Son dakika gündem: Pendik'te işadamının evine girip gasp yapan şüpheliler yakalandı
Son dakika gündem: Pendik'te işadamının evine girip gasp yapan şüpheliler yakalandı
Son dakika gündem: Pendik'te işadamının evine girip gasp yapan şüpheliler yakalandı
Son dakika gündem: Pendik'te işadamının evine girip gasp yapan şüpheliler yakalandı
Son dakika gündem: Pendik'te işadamının evine girip gasp yapan şüpheliler yakalandı
Son dakika gündem: Pendik'te işadamının evine girip gasp yapan şüpheliler yakalandı
Son dakika gündem: Pendik'te işadamının evine girip gasp yapan şüpheliler yakalandı

Pendik, Sivil, Silah, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Pendik'te işadamının evine girip gasp yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika


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