Isınmak için tinerle ateş yakarken kendini yaktı - Son Dakika

Isınmak için tinerle ateş yakarken kendini yaktı

İSTANBUL - Pendik'te ısınmak için ateş yakmak isteyen bir kişi iddiaya göre tiner kullanınca bir anda alevler içinde kaldı. Alevler içinde kalan vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay Kaynarca Mahallesi Çayönü sokakta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, ateş yakarak ısınmak isteyen bir kişi tiner kullanınca bir anda harlama oldu. Olay sonrasında elbiseleri tutuşan kişinin, çığlık seslerini duyan çevredeki esnaflar yardımına koştu. Talihsiz vatandaş durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kişiyi söndürerek sağlık ekiplerine verdi. Yanan talihsiz adam sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayın görü tanıklarından olan Şevki Kubat," ben iş terimin balkonunda çay içiyordum. Moladaydım. Bura da bir parlama olduğunu gördüm. Hemen iş yerinin yangın tüpünü alıp koştum. Ben yukarında inerken alev almıştı üstünü başını çıkartıyordu. O ara da ben de müdahale ederek itfaiye be ambulansa haber verdim" diye konuştu