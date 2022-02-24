PENDİK'TE İŞYERİNDEKİ CİNAYET KAMERADA - Son Dakika
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PENDİK'TE İŞYERİNDEKİ CİNAYET KAMERADA

24.02.2022 14:07
PENDİK'TE İŞYERİNDEKİ CİNAYET KAMERADA

PENDİK'te alacaklıları tarafından işyerinde pompalı tüfekle vurularak öldürülen Hıdır Yılmaz (27) cinayetiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

PENDİK'te alacaklıları tarafından işyerinde pompalı tüfekle vurularak öldürülen Hıdır Yılmaz (27) cinayetiyle ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Hıdır Yılmaz'a saldırdıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Pendik, Kurtköy mahallesinde 12 Şubat 2022 tarihinde meydana gelen olayda Hıdır Yılmaz, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan Hıdır Yılmaz, 21 Şubat 2022 tarihinde hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından başlatılan soruşturmada güvenlik kamerasının saldırı anını kaydettiği görüldü. Görüntülerde kapıda duran Hıdır Yılmaz'ın kendisine doğru gelen kişileri görünce içeri doğru kaçtığı, ancak peşinden gidenler tarafından uzun namlulu silahla vurulduğu yer aldı. Şüphelilerin daha sonra hızla olay yerinden ayrılarak kendilerini bekleyen bir otomobile binerek hızla uzaklaştıkları tespit edildi.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada kısa süre içinde kaçan kişilerin kimliklerini tespit etti. Önceki gün yapılan operasyonda şüpheliler Adnan E.(24), Alper E.(25), Burhan K.(28), Yusuf H.A.(23), Emre B.(25) gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte bir adet 9 mm tabanca ile olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfek ele geçirildi. Soruşturma kapsamında olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği, olayda pompalı tüfeği kullanan kişinin Adnan E. olduğu tespit edildi. Şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler.

PENDİK'TE İŞYERİNDEKİ CİNAYET KAMERADA
PENDİK'TE İŞYERİNDEKİ CİNAYET KAMERADA
PENDİK'TE İŞYERİNDEKİ CİNAYET KAMERADA
PENDİK'TE İŞYERİNDEKİ CİNAYET KAMERADA
PENDİK'TE İŞYERİNDEKİ CİNAYET KAMERADA

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Saldırı, Cinayet, Pendik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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